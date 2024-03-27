Птичий грипп впервые нашли у коров в США

Хотя продолжающееся глобальное распространение H5N1 в популяциях птиц вызвало беспокойство по поводу возможной мутации и передачи вируса человеку, официальные лица подчеркивают низкий риск для населения в данном случае. Генетическое тестирование, проведенное Национальной лабораторией ветеринарной службы, не выявило никаких мутаций в штамме H5N1, обнаруженном у коров, которые могли бы свидетельствовать о повышенной способности к передаче вируса человеку. Кроме того, Министерство сельского хозяйства США заверяет потребителей, что молоко от инфицированных животных никогда не перерабатывается для потребления человеком. Строгие правила требуют, чтобы фермы сдавали молоко только от здоровых коров.

Предполагается, что источником инфекции являются дикие перелетные птицы, переносящие вирус. Власти обнаружили мертвых птиц на пострадавших фермах. Симптомы, проявляющиеся у больных коров, включают снижение удоев и аппетита.