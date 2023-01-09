Пять безобидных, но вредных для здоровья привычек

Во время чихания прикрывать рот и нос рукой нельзя. Иначе бактерии и вирусы останутся у вас на коже, причём довольно надолго: до трёх часов. При этом они могут попасть в организм через глаза или перейти к окружающим людям. А ещё закрытие рукой носа и рта создаёт сильное давление на барабанную перепонку, что плохо влияет на состояние ушей.

Рот и нос при чихании нужно закрывать салфеткой, а сразу после этого необходимо её выбросить. Если салфетку вытащить уже не успеваете, то хотя бы натяните перед этим на ладонь рукав одежды. И если всё-таки вы прикрыли руками во время чихания нос и рот, то обязательно вымойте руки.

Ковыряться в зубах после приёма пищи тоже вредно. Так вы можете повредить зубную эмаль, дёсны, занести инфекцию в рот. Удалять остатки пищи нужно при помощи зубной нити. И пользуйтесь этой нитью с осторожностью: не задевайте ей мягкую десневую ткань, чтобы случайно не повредить её.