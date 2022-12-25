Пять болезней, которые можно определить по голосу человека

Пять болезней, которые можно определить по голосу человекаБудьте начеку
С развитием науки учёные обнаружили, что по голосу можно иногда сказать, здоров ли человек. И вот на какие проблемы могут указывать изменения, происходящие с голосом.
Фото: Everyday Health
У большинства людей в течение жизни голос меняется дважды: в подростковом возрасте и в старости. Но бывает и так, что голос становится другим уже по иной причине.
Рак. Если ваш голос стал хриплым, то это может указывать на рак. Так же, как и прерывистость речи. Но нужно, чтобы такое состояние сохранялось больше пары недель.
Неврологические и нейродегенеративные болезни. Например, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз, инсульт. Что касается болезни Паркинсона, то она может сделать голос мягче, чем обычно, или монотоннее. При болезни Альцгеймера меняется содержание речи: в ней появляется больше местоимений вместо существительных и различных пауз.
Психические и эмоциональные заболевания. Например, шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. При подавленном состоянии по голосу это можно легко определить. То же самое касается эпизодов мании (когда голос - энергичнее и громче) и депрессии (когда голос замедляется и становится тише). При шизофрении голос может стать монотонным, похожим на голос робота.
Респираторные болезни. Это могут быть хроническая обструктивная болезнь лёгких либо пневмония.
Речевые нарушения. Они встречаются у детей. По голосу можно обнаружить задержку речи и языка, аутизм.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.