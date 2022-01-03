Пять действий после ужина, которые продлевают жизнь

Фитнес и здоровье
Сегодня в 22:05
1 мин.
Пять действий после ужина, которые продлевают жизньИх перечислили на WeChat
После еды полезно не забывать о некоторых привычках, которые улучшат состояние организма и к тому же увеличат продолжительность жизни. О них - в статье.
После ужина большинство людей предпочитают отдохнуть. Этот отдых можно сделать и полезным - благодаря некоторым действиям. Эти привычки позволят прожить дольше.
- Массаж живота. Если сделать массаж спустя полчаса после приёма пищи, то он улучшит пищеварение. Кроме того, такая привычка улучшает состояние нервной системы, защищает от различных заболеваний. Необходимо проводить ладонью вокруг пупка лёгкими и плавными движениями по 20 кругов в одну сторону и другую (по часовой стрелке и против).
- Прогулка. Медленная прогулка помогает пище лучше перевариваться и усваиваться. При этом лучше сразу после ужина не переходить на быстрый шаг, не делать физические упражнения и не садиться/ложиться отдыхать. Это может навредить организму.
- Прослушивание музыки. Подойдёт лёгкая и спокойная музыка. Она, как утверждает китайская традиционная медицина, помогает наладить деятельность пищеварительной системы.
- Полоскание рта. Это позволит избежать различных заболеваний полости рта и улучшить работу пищеварения.
- Отказ от ночных перекусов. Из-за подобных перекусов легко можно набрать лишние килограммы. Также лучше не переедать и вечером: завершить ужин лучше за некоторое время до ощущения полной сытости.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ