Пять диетических привычек, которые действительно помогают сбросить вес

Будьте полностью привержены цели снижения веса . Всё дело в том, что путешествие - это длительный процесс со своими взлётами и падениями. Быть на 100% готовым к изменениям, которых потребует похудение, - это ключ к успеху. Как показывает исследование, опубликованное в Frontiers in Public Health, в похудении помогает мотивация себя, стремление сбросить вес, обретение этого внутреннего побуждения.

Ожидайте от себя достижимых результатов. Вам нужно быть готовым сохранять мотивацию на протяжении всего процесса похудения. В этом поможет постановка небольших целей. Но если вы не достигли ни одной из них, то просто постарайтесь понять, что конкретно пошло не так. Будьте оптимистичны и определите, как вы можете достичь следующей цели.