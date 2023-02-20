Пять диетических привычек, которые действительно помогают сбросить вес

Пять диетических привычек, которые действительно помогают сбросить весПостарайтесь их у себя выработать
Уже несколько раз пытались похудеть, но безуспешно? Или в итоге всё равно набирали вес? Тогда попробуйте эти пять научно доказанных привычек питания.
Фото: Advanced Body Scan
Если вы станете соблюдать эти пять правил, то обязательно добьётесь успеха в снижении веса.
Будьте полностью привержены цели снижения веса. Всё дело в том, что путешествие - это длительный процесс со своими взлётами и падениями. Быть на 100% готовым к изменениям, которых потребует похудение, - это ключ к успеху. Как показывает исследование, опубликованное в Frontiers in Public Health, в похудении помогает мотивация себя, стремление сбросить вес, обретение этого внутреннего побуждения.
Ожидайте от себя достижимых результатов. Вам нужно быть готовым сохранять мотивацию на протяжении всего процесса похудения. В этом поможет постановка небольших целей. Но если вы не достигли ни одной из них, то просто постарайтесь понять, что конкретно пошло не так. Будьте оптимистичны и определите, как вы можете достичь следующей цели.
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Делайте выбор в пользу здоровых продуктов. Согласно научным исследованиям, благодаря здоровому питанию можно избежать увеличения веса, а также снизить вероятность развития диабета, болезней сердца и других заболеваний. Специалисты отмечают, что важно придерживаться диеты, в которую входят цельные продукты, злаки, фрукты, овощи, орехи, полезный белок. Постарайтесь меньше или полностью исключите из рациона сладкие напитки, продукты с высокой степенью переработки, красное мясо, переработанное мясо, рафинированное зерно.
Соблюдайте баланс между диетой и физическими упражнениями. Благодаря этому сочетанию вы сможете получить при похудении лучший результат. Важно при этом потреблять калорий меньше, чем сжигать.
Сделайте снижение веса образом жизни. Похудение не ограничивается только снижением веса. После избавления от лишних килограммов важно также поддерживать форму. Здоровое похудение включает в себя образ жизни с регулярными занятиями спортом, правильным питанием, управлением стрессом.
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