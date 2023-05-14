Пять эффективных способов сжечь жир на животе и нарастить мышцы

Выполнять кардио хотя бы пять раз в неделю. Такие тренировки будут полезны для сердца, кровотока, а ещё отлично сжигают калории. Вы можете, например, бегать, быстро ходить, ездить на велосипеде, плавать.

Управлять стрессом и хорошо спать. Известно, что недосып и высокий уровень стресса связаны с увеличением веса. Для обретения внутреннего спокойствия можно в распорядок дня или недели добавить йогу и медитацию. А здоровый сон можно получить, если спать в тёмной прохладной комнате, избегать напитков с кофеином в конце дня, отключать устройства с синим экраном задолго до сна, спать на удобном матрасе.

Поддерживать общее здоровое питание. Другими словами, нужно сформировать здоровые привычки в еде. Помимо нежирного белка, в рационе должны быть овощи, фрукты, полезные жиры. Полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры вы можете найти в авокадо, орехах, семенах.

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