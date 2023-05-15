Пять ежедневных привычек, из-за которых у вас появится жир на животе

Пять ежедневных привычек, из-за которых у вас появится жир на животеПостарайтесь всего этого избегать
Из-за избытка жира на животе могут в дальнейшем возникнуть проблемы со здоровьем. Среди них - гипертония, сахарный диабет. Поэтому избавьтесь как можно скорее от пяти привычек.
Сидеть весь день. Данные клиники Майо показывают, что из-за этого может повыситься давление, уровень сахара в крови, холестерин, развиться ожирение, на животе будет накапливаться больше жира. Также сидячий образ жизни способствует ранней смерти.
«Отвлечённое питание». Например, это приём пищи во время листания соцсетей, сообщений, просмотра видео. В ходе исследования, опубликованного в Physiology & Behavior, выяснилось, что те, кто ел во время чтения или пользования смартфоном, увеличили примерно на 15% потребление калорий.
Оправдание вредных привычек в еде. Вместо этого составьте план (или попросите об этом диетолога) и следуйте ему.
Употребление вредной пищи. Такая пища является основной причиной ожирения и содержит много пустых калорий. Помимо этого, из-за вредной еды у вас может возникнуть усталость, вам может быть тяжело на чём-либо сосредоточиться. А ещё это приведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Недосып. Плохой сон связан с набором жира, особенно на животе. Взрослым рекомендуется каждую ночь спать как минимум 7 часов.
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