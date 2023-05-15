Пять ежедневных привычек, из-за которых у вас появится жир на животе

Оправдание вредных привычек в еде. Вместо этого составьте план (или попросите об этом диетолога) и следуйте ему.

Употребление вредной пищи. Такая пища является основной причиной ожирения и содержит много пустых калорий. Помимо этого, из-за вредной еды у вас может возникнуть усталость, вам может быть тяжело на чём-либо сосредоточиться. А ещё это приведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Недосып. Плохой сон связан с набором жира, особенно на животе. Взрослым рекомендуется каждую ночь спать как минимум 7 часов.

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