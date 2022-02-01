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Пять главных причин развития болезни Альцгеймера

Их назвало издание Eat This, Not That
По словам учёных, болезнь Альцгеймера чаще всего развивается в результате сочетания нескольких факторов. О них - в материале.
Пять главных причин развития болезни Альцгеймера

Как утверждает компания Mayo Clinic, учёные выделяют несколько факторов, которые способны повлиять на развитие болезни Альцгеймера. При этом важно, что данные факторы в сочетании друг с другом и вызывают эту болезнь. Среди них - образ жизни, окружающая среда, генетика. Есть и другие. Обо всех них - ниже.

  1. Возраст. После 65 лет вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается.
  1. Гены. Если у ваших родственников обнаружили это заболевание, то и у вас может быть повышенный риск его развития.
  1. Образ жизни. Способствовать возникновению болезни Альцгеймера могут вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), различные заболевания (ожирение, диабет, гипертония), повышенный уровень холестерина. Исследования показывают, что около 80 процентов людей с болезнью Альцгеймера также имеют сердечно-сосудистые заболевания.
Пять главных причин развития болезни Альцгеймера
  1. Социальная изоляция. Сюда же можно добавить недостаточную интеллектуальную активность. На это указывают научные исследования.
  1. Накопление токсичных продуктов распада клеток в мозге. Подобные нежизнеспособные ткани, по словам учёных, не дают белкам головного мозга правильно функционировать. Имеются в виду два вида «мусора»: первый способствует нарушению связей между клетками, второй - из-за сцепления друг с другом уничтожают здоровые клетки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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