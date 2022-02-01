Пять главных причин развития болезни Альцгеймера

Как утверждает компания Mayo Clinic, учёные выделяют несколько факторов, которые способны повлиять на развитие болезни Альцгеймера. При этом важно, что данные факторы в сочетании друг с другом и вызывают эту болезнь. Среди них - образ жизни, окружающая среда, генетика. Есть и другие. Обо всех них - ниже.

Возраст. После 65 лет вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается.

Гены. Если у ваших родственников обнаружили это заболевание, то и у вас может быть повышенный риск его развития.