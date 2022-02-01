Пять главных причин развития болезни Альцгеймера

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Пять главных причин развития болезни АльцгеймераИх назвало издание Eat This, Not That
По словам учёных, болезнь Альцгеймера чаще всего развивается в результате сочетания нескольких факторов. О них - в материале.
Как утверждает компания Mayo Clinic, учёные выделяют несколько факторов, которые способны повлиять на развитие болезни Альцгеймера. При этом важно, что данные факторы в сочетании друг с другом и вызывают эту болезнь. Среди них - образ жизни, окружающая среда, генетика. Есть и другие. Обо всех них - ниже.
- Возраст. После 65 лет вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается.
- Гены. Если у ваших родственников обнаружили это заболевание, то и у вас может быть повышенный риск его развития.
- Образ жизни. Способствовать возникновению болезни Альцгеймера могут вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), различные заболевания (ожирение, диабет, гипертония), повышенный уровень холестерина. Исследования показывают, что около 80 процентов людей с болезнью Альцгеймера также имеют сердечно-сосудистые заболевания.
- Социальная изоляция. Сюда же можно добавить недостаточную интеллектуальную активность. На это указывают научные исследования.
- Накопление токсичных продуктов распада клеток в мозге. Подобные нежизнеспособные ткани, по словам учёных, не дают белкам головного мозга правильно функционировать. Имеются в виду два вида «мусора»: первый способствует нарушению связей между клетками, второй - из-за сцепления друг с другом уничтожают здоровые клетки.
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Источник: ИноСМИ