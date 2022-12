Пять главных признаков, что вам пора худеть

По словам Майка Бола из медицинского экспертного совета Eat This, Not That, из-за избыточного веса повышается риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, существует несколько предупредительных признаков, что вы должны сбросить несколько килограммов.

Повышенное кровяное давление. Это часто встречается у людей с лишним весом. Из-за высокого давления у вас больше шансов столкнуться с болезнями почек, сердца, инсультом. И это ещё не весь список возможных заболеваний. Высокий уровень холестерина или преддиабет/диабет. Наличие сахарного диабета и повышенного уровня холестерина опасно тем, что появлению серьёзных хронических заболеваний, которые приводят к повреждению почек, глаз, нервов, а также к болезням крови и сосудов и др.