Пять главных признаков, что вам пора худеть

Пять главных признаков, что вам пора худетьОбратите внимание на эти сигналы
Врач Майк Бол объяснил, почему так важно избавляться от лишних килограммов и какие признаки указывают на то, что вам нужно похудеть.
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По словам Майка Бола из медицинского экспертного совета Eat This, Not That, из-за избыточного веса повышается риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, существует несколько предупредительных признаков, что вы должны сбросить несколько килограммов.
Повышенное кровяное давление. Это часто встречается у людей с лишним весом. Из-за высокого давления у вас больше шансов столкнуться с болезнями почек, сердца, инсультом. И это ещё не весь список возможных заболеваний.
Высокий уровень холестерина или преддиабет/диабет. Наличие сахарного диабета и повышенного уровня холестерина опасно тем, что появлению серьёзных хронических заболеваний, которые приводят к повреждению почек, глаз, нервов, а также к болезням крови и сосудов и др.
Храп по ночам. Доктор Бол отмечает, что при апноэ во сне повышается вероятность развития хронических болезней: гипертонии и диабета.
Боль в теле. Из-за избыточного веса на суставы, позвоночник, мышцы оказывается большая нагрузка. Поэтому вы можете столкнуться с болью в коленях, пояснице или других частях тела.
Трудности с выполнением повседневных задач. Если вы почувствовали, что вам сложнее передвигаться на большие расстояния или подниматься по лестнице, значит, пришло время понять, не в избыточном ли весе дело.
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