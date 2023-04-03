Пять главных признаков деменции, которые нельзя игнорировать

Обратитесь к врачу, если вы заметили у вашего близкого ряд симптомов. В частности, если человеку стало сложно справляться с повседневными задачами; сложно следить за ходом разговора; если человек путается во времени и пространстве; если у него провалы в памяти; если он страдает от изменений настроения.

Крайне важно ко всем перечисленным выше признакам отнестись серьёзно.

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