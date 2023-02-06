Пять главных шагов для сохранения здоровья сердца

Двигайтесь . Благодаря физической активности у вас улучшится профиль холестерина и будет находиться в норме кровяное давление. Это позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы только начинаете заниматься спортом, то увеличивайте нагрузку постепенно: можно больше ходить пешком, чаще подниматься по лестнице и т.п.

Правильно питайтесь. Старайтесь употреблять меньше насыщенных жиров (обычно они содержатся в продуктах животного происхождения, в жирных молочных продуктах, в сладостях) и заменяйте их ненасыщенными (есть в оливковом масле, рыбе, орехах, семенах). Также частью здорового питания должны быть углеводы: ищите цельнозерновые продукты, чтобы их получить. А ещё обязательно нужно есть цветные овощи и фрукты.