Пять хитрых способов отказаться от сахара, чтобы быстрее похудеть

В некоторых продуктах может быть очень много сахара

При похудении добавлять в свой рацион продукты с натуральными сахарами (то есть фрукты) - это вполне нормально. Проблемы начинаются тогда, когда вы едите больше добавленного сахара, чем нужно. И вот как этого избежать.