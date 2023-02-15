Пять хитрых способов отказаться от сахара, чтобы быстрее похудеть

Пять хитрых способов отказаться от сахара, чтобы быстрее похудетьВ некоторых продуктах может быть очень много сахара
При похудении добавлять в свой рацион продукты с натуральными сахарами (то есть фрукты) - это вполне нормально. Проблемы начинаются тогда, когда вы едите больше добавленного сахара, чем нужно. И вот как этого избежать.
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Лаура Бурак, MS, RD, основатель GetNaked® Nutrition и автор книги «Похудей со смузи», объяснила, как можно при похудении отказаться от добавленного сахара. Есть пять хитрых способов.
Вместо продуктов с добавленным сахаром ешьте пищу с натуральным сахаром и питательными веществами. Например, вместо мороженого, печенья, конфет вы можете есть фрукты.
Старайтесь подсластить продукты здоровым способом. В чашку кофе вы можете добавлять корицу или какао-порошок, в смузи - фрукты и экстракт ванили, к финикам - любимую разновидность орехового масла.
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Откажитесь от подслащённых напитков. В них очень много сахара. Также полезно будет исключить из рациона спортивные напитки, газировку, соки, напитки из кофеен. В основном пейте простую воду, воду с газом, несладкие чаи и кофе.
Читайте внимательнее этикетки. Вы можете даже не подозревать, сколько сахаров скрыто в разных продуктах. Выбирайте бренды, которые вообще не содержат сахара или содержат его совсем мало. Добавленные сахара могут обозначаться на этикетках как коричневый сахар, мёд, сахар-сырец, патока, сироп, концентраты фруктовых соков, кукурузный подсластитель, инвертный сахар, солодовый сахар.
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