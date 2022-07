Пять худших продуктов, которые вы можете взять с собой на пляж

Лучше замените их чем-нибудь другим

Худшие продукты, которые можно взять на пикник, по мнению автора издания Eat This, Not That! - это те, что приводят к обезвоживанию. Всего их пять разновидностей.