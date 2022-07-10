Пять худших продуктов, которые вы можете взять с собой на пляж

Пять худших продуктов, которые вы можете взять с собой на пляжЛучше замените их чем-нибудь другим
Специалисты из клиники Майо отмечают, что обезвоживание организма происходит, когда тело человека выделяет больше жидкости, чем он потребляет. Одно из исследований, опубликованных в Nutrients, продемонстрировало, что молодые люди, которые больше других едят соль, не получают достаточное количество воды.
Вот от каких продуктов лучше отказаться, чтобы избежать в жаркую летнюю погоду обезвоживания.
Мясные деликатесы. В таких закусках много натрия. Например, в средней порции медовой ветчины может быть от 500 мл натрия или даже больше.
Солёные чипсы. Вместо этого лучше выбрать фрукты. Ещё один вариант - нарезанные овощи, которые можно макать в хумус или гуакамоле.
Жареные продукты. В такой пище тоже содержится крайне много натрия. Помимо этого, в них много жира, а это значит (согласно исследованию, опубликованному в Nutrients), что они могут вызвать дневную сонливость.
Сладкие напитки. Medical News Today объясняет, что, когда человек потребляет сахар, организм пытается его усвоить и использует для этого больше воды. Из-за этого вы можете чаще, чем обычно, ходить в туалет. Также из-за сладких напитков сахар в крови будет стремительно расти и так же быстро снижаться, а это приведёт к ощущению вялости днём.
Горячие блюда. Это больше связано со здравым смыслом. Вместо того чтобы брать на пляж разогретые блюда, лучше выбрать что-то, что можно хранить в холодильнике.
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