Пять худших продуктов, которые вы можете взять с собой на пляж

Специалисты из клиники Майо отмечают, что обезвоживание организма происходит, когда тело человека выделяет больше жидкости, чем он потребляет. Одно из исследований, опубликованных в Nutrients, продемонстрировало, что молодые люди, которые больше других едят соль, не получают достаточное количество воды.

Вот от каких продуктов лучше отказаться, чтобы избежать в жаркую летнюю погоду обезвоживания.