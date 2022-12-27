Пять лайфхаков по уходу за собой, которые поднимут настроение в зимнее время

Превратите время купания в СПА-наслаждение . Например, добавьте в воду при принятии ванны лепестки роз, бомбочку для ванны и пр. Можете даже поставить свечи для создания атмосферы.

Используйте спрей для лица и увлажняющие средства. Зимой кожа в любом случае будет очень сухой. Прежде всего, вам нужно всегда мыть руки перед тем, как умывать лицо. Кроме того, на очищение лица нужно тратить минимум минуту. А чтобы «зафиксировать» увлажнение, между слоем сыворотки и увлажняющего крема не забудьте нанести на лицо спрей. Также включите дома увлажнитель.