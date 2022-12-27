Пять лайфхаков по уходу за собой, которые поднимут настроение в зимнее время

Пять лайфхаков по уходу за собой, которые поднимут настроение в зимнее времяВзять их можно из TikTok
Зимой мы выходим из дома реже, чем обычно. И это требует изменения некоторых привычек, связанных с уходом за собой. К тому же в зимнее время нередко нас одолевает хандра, и вот как от этого можно избавиться.
Фото: Balance Through Simplicity
Если вы действительно чувствуете себя не очень хорошо зимой, то, возможно, вам стоит поговорить с лечащим врачом. Все перечисленные ниже лайфхаки не должны заменять поход к специалисту.
Максимальное используйте дневной свет. Важно создать определённые утренние ритуалы, которые помогут вам почувствовать себя лучше и зарядят вас энергией. Это может быть ранняя прогулка со щенком, приготовление латте или что-то ещё. Также старайтесь больше готовить и наслаждаться домашней едой.
Просыпайтесь по будильнику с имитацией восхода солнца. Такой будильник будет имитировать естественный солнечный свет, поэтому вам будет проще вставать ранним утром.
Превратите время купания в СПА-наслаждение. Например, добавьте в воду при принятии ванны лепестки роз, бомбочку для ванны и пр. Можете даже поставить свечи для создания атмосферы.
Используйте спрей для лица и увлажняющие средства. Зимой кожа в любом случае будет очень сухой. Прежде всего, вам нужно всегда мыть руки перед тем, как умывать лицо. Кроме того, на очищение лица нужно тратить минимум минуту. А чтобы «зафиксировать» увлажнение, между слоем сыворотки и увлажняющего крема не забудьте нанести на лицо спрей. Также включите дома увлажнитель.
Нанесите на руки маску и сделайте пилинг. Уход за руками начните с отшелушивающего скраба, далее перейдите к увлажняющей маске и вотрите её в кожу. Наконец, смажьте руки кремом. Не забудьте также о кутикулах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.