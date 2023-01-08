Пять лучших фруктов и овощей, которые помогут в похудении

Исследование 2020 года, которое было опубликовано в издании Nutrients, показало, что у женщин, которые ели больше фруктов и овощей, сбросили вес на длительный срок, снизили вероятность ожирения или набора лишнего веса, стали лучше контролировать свои эмоции и медленнее есть.

А вот какие овощи и фрукты (а также ягоды) вам больше всего помогут в похудении, по мнению диетолога Тристы Бест.