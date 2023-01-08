Пять лучших фруктов и овощей, которые помогут в похудении

Пять лучших фруктов и овощей, которые помогут в похуденииИ это подтверждают научные исследования
Овощи и фрукты очень полезны для здоровья, и это факт. К тому же они помогают сбросить вес, если их употреблять в больших количествах. Диетолог Триста Бест перечислила лучшие для похудения продукты.
Фото: CDC
Исследование 2020 года, которое было опубликовано в издании Nutrients, показало, что у женщин, которые ели больше фруктов и овощей, сбросили вес на длительный срок, снизили вероятность ожирения или набора лишнего веса, стали лучше контролировать свои эмоции и медленнее есть.
А вот какие овощи и фрукты (а также ягоды) вам больше всего помогут в похудении, по мнению диетолога Тристы Бест.
Цитрусовые. К ним относятся лимоны, грейпфруты, лаймы, апельсины. Согласно одному исследованию, опубликованному в Nutrients, грейпфрут лучше остальных из цитрусовых помогает снизить вес. К тому же в нём совсем мало калорий и много клетчатки, поэтому вы будете чувствовать себя сытым.
Ягоды. Известно, что черника связана с меньшим увеличением веса, со снижением вероятности развития ожирения и диабета второго типа. Кроме того, в её состав входят антиоксиданты, клетчатка и другие полезные вещества.
Крестоцветные овощи. Например, это обычная капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи. В их состав входит большое количество питательных веществ и клетчатки. А ещё они низкокалорийны.
Авокадо. Да, в авокадо много жира, но большая его часть - это полезные мононенасыщенные жиры. Также Адвентистское исследование здоровья, в котором участвовали более 55400 человек, показало, что этот продукт снижает вероятность ожирения или появления избыточного веса на 15 % (у тех, кто ест много авокадо) и на 7 % (у тех, кто употребляет мало этого фрукта).
Картофель. Он богат клетчаткой, полезными углеводами, питательными веществами. Кроме того, в нём мало калорий.
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