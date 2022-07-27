Пять лучших и пять худших закусок, которые можно взять с собой в дорогу

Закуски во время поездки на машине не обязательно должны быть вредными для здоровья. Есть и полезные варианты.

Батончики мюсли. Как отмечает магистр медицинских наук, диетолог и основатель Cozy Peach Kitchen Кэссиди Ризер, такие батончики отличаются тем, что они питательно сбалансированы. Поэтому их легко можно съесть на ходу.

Грецкие орехи. Эти продукты содержат много белка, а также помогают поддерживать работу кишечника и пищеварительный процесс во время поездки. Научные исследования также демонстрируют, что если употреблять по 42,5 г грецких орехов каждый день, то это увеличит количество полезных бактерий в кишечнике.

Фрукты. Вместо конфет в дорогу лучше купите фрукты. Отличным выбором будут бананы, яблоки и виноград. Также можно взять сухофрукты без сахара.

Органическая вяленая говядина. В ней много белка, поэтому вы дольше будете ощущать сытость. Кроме того, этот продукт помогает регулировать уровень инсулина и не допустить накопление жира.