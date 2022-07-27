Пять лучших и пять худших закусок, которые можно взять с собой в дорогу

Пять лучших и пять худших закусок, которые можно взять с собой в дорогуИх перечислили диетологи
Закуски во время поездки на машине не обязательно должны быть вредными для здоровья. Есть и полезные варианты.
Батончики мюсли. Как отмечает магистр медицинских наук, диетолог и основатель Cozy Peach Kitchen Кэссиди Ризер, такие батончики отличаются тем, что они питательно сбалансированы. Поэтому их легко можно съесть на ходу.
Грецкие орехи. Эти продукты содержат много белка, а также помогают поддерживать работу кишечника и пищеварительный процесс во время поездки. Научные исследования также демонстрируют, что если употреблять по 42,5 г грецких орехов каждый день, то это увеличит количество полезных бактерий в кишечнике.
Фрукты. Вместо конфет в дорогу лучше купите фрукты. Отличным выбором будут бананы, яблоки и виноград. Также можно взять сухофрукты без сахара.
Органическая вяленая говядина. В ней много белка, поэтому вы дольше будете ощущать сытость. Кроме того, этот продукт помогает регулировать уровень инсулина и не допустить накопление жира.
Греческий йогурт. Есть его можно вместе с орехами, фруктами или овощами. Диетолог и эксперт по фитнесу в JustCBD Натали Комова говорит, что в таком йогурте содержатся в больших количествах белки и клетчатка, которые снижают чувство голода и увеличивают количество энергии.
А вот что покупать категорически не рекомендуется.
Чипсы. В них может быть много насыщенных жиров, а они вредят сердцу, говорит доктор медицинских наук Сара Глассер. Кроме того, из-за чипсов вы можете хотеть пить чаще и больше.
Печенье. Во многих таких закусках содержится большое количество килокалорий и сахара.
Сладкие напитки. Сахара в них намного больше, чем рекомендуется в сутки человеку. Также подобные напитки не содержат питательных веществ, которые нужны иммунитету человека во время путешествий.
Готовая еда на заправке. Например, это может быть пицца, хот-доги, буррито, начос. В данных продуктах очень много натрия и насыщенных жиров и при этом совсем нет питательных веществ.
Фастфуд. В состав картофеля фри, гамбургеров и сэндвичей входят ингредиенты (трансжиры, натрий и пр.), которые заставляют вас чувствовать себя вялым.
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