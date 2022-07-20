Пять лучших напитков при камнях в почках

Пять лучших напитков при камнях в почкахОни помогут почувствовать себя лучше
Диетологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамес рассказали, каким напиткам лучше всего отдавать предпочтение, если у вас обнаружили камни в почках. Всего таких напитков эксперты выделяют пять.
Вода. Одним из самых значительных факторов риска появления камней в почках считается обезвоживание. Всё дело в том, что любая жидкость помогает организму избавляться от вредных веществ через мочу.
Молоко. В молоке содержится много кальция, а достаточное количество этого вещества важно для тех, у кого имеются камни в почках.
Водные настойки. Они подойдут тем, кто считает воду безвкусной и поэтому мало её пьёт. Также в фруктах, овощах, травах могут содержаться антиоксиданты, которые борются с образованием камней в почках.
Вода с лимоном. По словам The Nutrition Twins, лимонная кислота помогает избавляться от камней в почках. При этом важно пить такую воду через соломинку, чтобы не повредить зубы.
Вода с яблочным уксусом. Если добавить в воду 1-2 столовых ложки уксуса, то можно получить уксусную кислоту. Эта кислота помогает растворять камни в почках. Также известно, что яблочный уксус способен улучшить процесс пищеварения, повысить кислотность. Ещё благодаря ему в кровь и мочу поступает щёлочь, что помогает предотвратить образование новых камней.
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