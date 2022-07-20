Пять лучших напитков при камнях в почках

Они помогут почувствовать себя лучше

Национальный почечный фонд США отмечает, что каждый год более 500 тысяч человек вызывают скорую из-за камней в почках. Также, как показывает статистика, камни в почках образуются у каждого десятого человека в мире. К счастью, существуют напитки, которые предотвращают появление камней в почках или хотя бы облегчают состояние.