Пять лучших продуктов для завтрака, которые снижают холестерин

Повышенный уровень холестерина опасен для здоровья

Хорошо известно, что одна из причин высокого холестерина - это диета. К примеру, нужно избегать продуктов, содержащих много трансжиров и насыщенных жиров. Но есть ещё продукты, которые, наоборот, снижают уровень холестерина в организме.