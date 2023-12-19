Пять лучших способов сжечь 100 калорий

Велопрогулка. Известно, что езда на велосипеде в умеренном темпе в течение примерно 15 минут может сжечь 100 ккал. Это занятие также предотвращает развитие серьёзных хронических болезней, в том числе диабета, артрита, ожирения, инсульта, сердечного приступа, некоторых видов рака, депрессии.

Плавание. За 15 минут в умеренном темпе вы сожжёте около 100 ккал.

Йога. Избавиться от 100 ккал вы сможете за 20 минут йоги. Одно исследование показало также, что этот вид деятельности может быть полезен для долгосрочного поддержания потери веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.