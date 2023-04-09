Пять масел, которые помогут при весенней аллергии

Пять масел, которые помогут при весенней аллергииПрисмотритесь к ним в аптеке
Весна ассоциируется с кашлем и чиханием. И даже у тех, кто не страдает от аллергии, возникают в это время из-за пыльцы и пыли в воздухе респираторные проблемы.
Фото: Isabella's Clearly
Если у вас проблемы с дыханием весной из-за аллергии или каких-то ещё недомоганий, то помогут следующие масла.
Перечная мята. У этого растения есть противовоспалительные и антисептические свойства. Также благодаря ему можно быстро восстановить лёгкие. Чтобы усилить эффект, сделайте не только ингаляции, но и мятное обёртывание.
Эвкалипт. Что касается свойств, то эвкалипт способен оказывать антисептический и антибактериальный эффект. Такое масло поможет тем, кто простудился либо заболел гриппом. Для облегчения насморка примите ванну и в воду добавьте несколько капель эвкалипта.
Тимьян. Это растение может облегчить дыхание, считается природным средством от бронхита.
Сосна. Такое масло облегчит откашливание и избавит от слизи в носу. Ещё при аромате этого масла хорошо спится.
Орегано. Это очень сильный природный антибиотик. Но его запах сможет выдержать не каждый. Тем не менее он обладает противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми свойствами.
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