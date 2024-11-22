Пять минут в камере с -90°C каждый день сделали сон лучше. Повторять не стоит

В ходе исследования, в котором изучались преимущества ежедневной «криостимуляции», здоровые добровольцы в течение пяти дней подряд проводили по пять минут в камере, охлажденной до -90°C. За участниками в возрасте 20−30 лет наблюдали за изменениями в режиме сна, частоте сердечных сокращений и активности мозга.

Результаты показали, что после завершения сеансов криостимуляции у участников заметно улучшилось качество и продолжительность сна, особенно глубокого. В среднем участники получили 7,3 дополнительных минуты этой фазы сна.

Для полного понимания пользы и потенциального применения криостимуляции для людей с расстройствами сна необходимы более масштабные испытания.

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