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Пять опасных признаков, указывающих на рак глаза

Важно вовремя заметить их
Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что рак глаза вовсе не всегда имеет явные признаки. Но вот какие симптомы могут свидетельствовать о развитии этого заболевания.
Пять опасных признаков, указывающих на рак глаза

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) перечислили несколько признаков рака глаза. Среди них - волнистые линии, вспышки света, тени, когда человек смотрит на что-то, размытое изображение. Некоторые пациенты замечают у себя тёмное пятно на глазу, которое со временем становится всё больше. Из-за этого они начинают также терять зрение.

Пять опасных признаков, указывающих на рак глаза

Из других более редких симптомов - опухоль на веке и в глазу (которая растёт), выпячивание одного глаза, боль в глазу или вокруг него. При этом эксперты подчёркивают, что подобные признаки не обязательно указывают именно на рак. Они могут говорить и о других заболеваниях глаз.

В целом же, по словам специалистов, рак глаза встречается редко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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