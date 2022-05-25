Пять опасных признаков, указывающих на рак глаза

Из других более редких симптомов - опухоль на веке и в глазу (которая растёт), выпячивание одного глаза, боль в глазу или вокруг него. При этом эксперты подчёркивают, что подобные признаки не обязательно указывают именно на рак. Они могут говорить и о других заболеваниях глаз.

В целом же, по словам специалистов, рак глаза встречается редко.

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