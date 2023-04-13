Фитнес и здоровье
21:29, 13 апреля 2023
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Пять основных способов избавиться от опасного жира на животе

Этот жир приводит к метаболическому синдрому

Жир на животе по-другому называется висцеральным. И если его много, то это будет способствовать развитию ожирения, высокому кровяному давлению, повышенному уровню холестерина, резистентности к инсулину. Но есть способы уменьшить количество этого жира.

Пять основных способов избавиться от опасного жира на животе

Фото: Forum Health

Как отмечает Healthdirect Australia, есть пять способов избавиться от жира на животе.

  1. Посвящайте 30 минут в день физической активности. Вы можете ездить на велосипеде, быстро ходить, выполнять аэробные упражнения, силовые тренировки.

  2. Придерживайтесь здоровой диеты. Во вредной пище обычно больше калорий и мало питательных веществ.

Пять основных способов избавиться от опасного жира на животе

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  1. Откажитесь от курения. Эта привычка может привести к увеличению уровня висцерального жира.

  2. Высыпайтесь. Это влияет на количество жира на животе.

  3. Употребляйте меньше сладких напитков. Из-за них может накапливаться висцеральный жир.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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