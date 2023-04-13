Пять основных способов избавиться от опасного жира на животе

Пять основных способов избавиться от опасного жира на животеЭтот жир приводит к метаболическому синдрому
Жир на животе по-другому называется висцеральным. И если его много, то это будет способствовать развитию ожирения, высокому кровяному давлению, повышенному уровню холестерина, резистентности к инсулину. Но есть способы уменьшить количество этого жира.
Фото: Forum Health
Как отмечает Healthdirect Australia, есть пять способов избавиться от жира на животе.
Посвящайте 30 минут в день физической активности. Вы можете ездить на велосипеде, быстро ходить, выполнять аэробные упражнения, силовые тренировки.
Придерживайтесь здоровой диеты. Во вредной пище обычно больше калорий и мало питательных веществ.
Откажитесь от курения. Эта привычка может привести к увеличению уровня висцерального жира.
Высыпайтесь. Это влияет на количество жира на животе.
Употребляйте меньше сладких напитков. Из-за них может накапливаться висцеральный жир.
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