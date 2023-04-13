Пять основных способов избавиться от опасного жира на животе

Этот жир приводит к метаболическому синдрому

Жир на животе по-другому называется висцеральным. И если его много, то это будет способствовать развитию ожирения, высокому кровяному давлению, повышенному уровню холестерина, резистентности к инсулину. Но есть способы уменьшить количество этого жира.