Пять особенностей мозга, которые могут мешать достичь успеха

О них сообщил «Лайф»

Учёные всё ещё до конца не изучили то, как на самом деле работает человеческий мозг. Однако есть несколько фактов, которые известны о мозге уже сейчас. О них - в статье.