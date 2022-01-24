Пять особенностей мозга, которые могут мешать достичь успеха

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Пять особенностей мозга, которые могут мешать достичь успехаО них сообщил «Лайф»
Учёные всё ещё до конца не изучили то, как на самом деле работает человеческий мозг. Однако есть несколько фактов, которые известны о мозге уже сейчас. О них - в статье.
Существуют несколько принципов работы мозга человека. Знание этих принципов даст возможность понять, как достичь успеха в жизни, почувствовать себя более счастливым.
- Мозг любит суету. Другими словами, мозгу нравится отвлекаться от какого-либо дела на другие. Кроме того, из двух задач он выберет ту, что решить можно быстрее, даже если более длительная задача - важнее. Это связано с особенностями эволюции: когда-то наши предки должны были мгновенно реагировать на летящий камень или какую-либо ещё угрозу. Поэтому нужно уметь организовывать себя и убирать на время то, что способно отвлечь. К тому же для сосредоточения на задаче после того, как вы отвлеклись, придётся потратить минимум 20 минут.
- Мозг бесконечно стремится к идеалу. Поэтому не стоит стремиться сделать всё без ошибок. Лучше полностью выполнить какую-то задачу, хоть и с некоторыми «шероховатостями». После этого можно оставить эту задачу на какое-то время, а потом вернуться к ней и уже внести нужные правки. От перфекционизма нужно отказаться.
- Мозг выберет комфорт вместо прогресса. Это происходит также из-за особенностей жизни и поведения наших предков. Когда-то для них безопаснее было жить небольшими группами и знать всю территорию. В наши дни ситуация другая. По этой причине для развития необходимо преодолевать желание мозга оставить всё так, как есть.
- Мозг откладывает воплощение идей. По мнению мозга, если что-то не сделано сразу, то начинать это не стоит вообще. Именно поэтому некоторые идеи через какое-то время могут забываться или казаться банальными. Поэтому нужно приступать к реализации того, что вами задумано, в течение трёх дней. Хотя бы сделать первые небольшие шаги в этом направлении. Иначе мысль никогда так и не будет воплощена.
- Мозг заставляет вас сомневаться в себе. Рождаются такие сомнения в подсознании человека. Более того, мозг преувеличивает опасность какого-либо события, чтобы можно было быстро среагировать, если что-то пойдёт не так. Поэтому нужно пытаться держать под контролем работу мозга и верить в свои силы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Лайф