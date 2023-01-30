Пять питьевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ и помешают похудеть

В наборе веса главную роль могут играть питьевые привычки. И важно знать, какие из них плохо сказываются на обмене веществ.

Процесс метаболизма - это то, что происходит, когда тело превращает напитки и еду в энергию. Один из способов ускорить этот процесс - наращивание мышц, которые помогают сжигать калории.

Эксперты назвали питьевые привычки, которые могут мешать вашему метаболизму.