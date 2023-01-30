Фитнес и здоровье
22:06, 30 января 2023
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Пять питьевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ и помешают похудеть

Важно обращать внимание и на то, что вы пьёте

При похудении обычно люди сосредотачиваются именно на пище. Но немаловажную роль на самом деле играют в этом случае и напитки. Вот от каких привычек вам стоит отказаться, чтобы сбросить вес.

Пять питьевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ и помешают похудеть

Фото: CTV News

В наборе веса главную роль могут играть питьевые привычки. И важно знать, какие из них плохо сказываются на обмене веществ.

Процесс метаболизма - это то, что происходит, когда тело превращает напитки и еду в энергию. Один из способов ускорить этот процесс - наращивание мышц, которые помогают сжигать калории.

Эксперты назвали питьевые привычки, которые могут мешать вашему метаболизму.

  1. Отказ от напитков с высоким содержанием белка. Подобные напитки нужны телу, чтобы нарастить мышцы, позволяющие ускорить обмен веществ. Кроме того, белок помогает обуздать аппетит.

  2. Пить вместо воды - сладкие напитки. В газировке, фруктовых соках, спортивных гидратационных напитках обычно есть добавленные сахара, повышающие уровень глюкозы в крови. Также они содержат много калорий. В итоге это может способствовать набору веса.

Пять питьевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ и помешают похудеть

Eat This, Not That

  1. Употреблять больше одной-двух порций алкоголя. В этом случае легко нарушается метаболизм. Кроме того, в пиве, вине, сладких коктейлях может быть множество пустых калорий.

  2. Пить алкоголь вечером, перед сном. Если вы всё-таки хотите выпить, то сделайте это хотя бы за два часа до отхода ко сну, а ещё не забудьте о большом количестве воды до и после спиртного.

  3. Не пить ежедневно зелёный чай. Диетологи давно говорят об этом чае как об одном из самых эффективных напитков для похудения. Всё дело в том, что в нём есть антиоксиданты, ускоряющие метаболизм и сжигание жира.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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