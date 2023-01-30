Пять питьевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ и помешают похудеть

Пять питьевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ и помешают похудетьВажно обращать внимание и на то, что вы пьёте
При похудении обычно люди сосредотачиваются именно на пище. Но немаловажную роль на самом деле играют в этом случае и напитки. Вот от каких привычек вам стоит отказаться, чтобы сбросить вес.
Фото: CTV News
В наборе веса главную роль могут играть питьевые привычки. И важно знать, какие из них плохо сказываются на обмене веществ.
Процесс метаболизма - это то, что происходит, когда тело превращает напитки и еду в энергию. Один из способов ускорить этот процесс - наращивание мышц, которые помогают сжигать калории.
Эксперты назвали питьевые привычки, которые могут мешать вашему метаболизму.
Отказ от напитков с высоким содержанием белка. Подобные напитки нужны телу, чтобы нарастить мышцы, позволяющие ускорить обмен веществ. Кроме того, белок помогает обуздать аппетит.
Пить вместо воды - сладкие напитки. В газировке, фруктовых соках, спортивных гидратационных напитках обычно есть добавленные сахара, повышающие уровень глюкозы в крови. Также они содержат много калорий. В итоге это может способствовать набору веса.
Eat This, Not That
Употреблять больше одной-двух порций алкоголя. В этом случае легко нарушается метаболизм. Кроме того, в пиве, вине, сладких коктейлях может быть множество пустых калорий.
Пить алкоголь вечером, перед сном. Если вы всё-таки хотите выпить, то сделайте это хотя бы за два часа до отхода ко сну, а ещё не забудьте о большом количестве воды до и после спиртного.
Не пить ежедневно зелёный чай. Диетологи давно говорят об этом чае как об одном из самых эффективных напитков для похудения. Всё дело в том, что в нём есть антиоксиданты, ускоряющие метаболизм и сжигание жира.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.