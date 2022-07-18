Пять побочных эффектов употребления баклажанов, по мнению диетолога

Помощь в похудении. Если вы будете есть много клетчатки (а она входит в состав баклажанов), то дольше будете чувствовать сытость. Многие исследования подтверждают, что при соблюдении такой диеты люди теряют больше веса и лучше придерживаются выбранного варианта питания. Также баклажаны считаются низкокалорийными продуктами.