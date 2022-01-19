Пять полезных для организма свойств чеснока

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Пять полезных для организма свойств чеснокаИх называет Türkiye
Эксперты уверены, что чеснок позволяет защитить организм от многих заболеваний. Подробнее - в статье турецкого издания Türkiye.
Сейчас, когда вероятность подхватить вирусную инфекцию особенно высока, в ежедневном рационе чеснока должно быть особенно много. В целом этот продукт имеет большое количество полезных для поддержания здоровья свойств. О них - ниже.
- Снижение холестерина. Чеснок и уменьшает количество «плохого» холестерина, и предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Регулировать холестерин в крови помогает половина зубчика этого продукта в день.
- Стабилизация артериального давления. У гипертоников благодаря чесноку снижается давление.
- Укрепление иммунитета. Это доказывают множество исследований. Благодаря веществу аллицину чеснок способен воздействовать на организм как антиоксидант.
- Лечение простуды. Результаты одного исследования показали, что люди, которые ели ежедневно один зубчик в течение 12 недель, быстрее выздоравливали при простуде и реже ей болели.
- Избавление от лишнего веса. Согласно научным данным, жир сжигается быстрее, если есть чеснок, тщательно разжёвывая его.
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Источник: ИноСМИ