Пять полезных для организма свойств чеснока

Сейчас, когда вероятность подхватить вирусную инфекцию особенно высока, в ежедневном рационе чеснока должно быть особенно много. В целом этот продукт имеет большое количество полезных для поддержания здоровья свойств. О них - ниже.

Снижение холестерина. Чеснок и уменьшает количество «плохого» холестерина, и предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Регулировать холестерин в крови помогает половина зубчика этого продукта в день.

Стабилизация артериального давления. У гипертоников благодаря чесноку снижается давление.