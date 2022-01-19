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Пять полезных для организма свойств чеснока

Их называет Türkiye
Эксперты уверены, что чеснок позволяет защитить организм от многих заболеваний. Подробнее - в статье турецкого издания Türkiye.
Пять полезных для организма свойств чеснока

Сейчас, когда вероятность подхватить вирусную инфекцию особенно высока, в ежедневном рационе чеснока должно быть особенно много. В целом этот продукт имеет большое количество полезных для поддержания здоровья свойств. О них - ниже.

  1. Снижение холестерина. Чеснок и уменьшает количество «плохого» холестерина, и предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Регулировать холестерин в крови помогает половина зубчика этого продукта в день.
  1. Стабилизация артериального давления. У гипертоников благодаря чесноку снижается давление.
  1. Укрепление иммунитета. Это доказывают множество исследований. Благодаря веществу аллицину чеснок способен воздействовать на организм как антиоксидант.
Пять полезных для организма свойств чеснока
  1. Лечение простуды. Результаты одного исследования показали, что люди, которые ели ежедневно один зубчик в течение 12 недель, быстрее выздоравливали при простуде и реже ей болели.
  1. Избавление от лишнего веса. Согласно научным данным, жир сжигается быстрее, если есть чеснок, тщательно разжёвывая его.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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