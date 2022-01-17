Пять полезных для укрепления иммунитета зимой овощей

Зимой важно укреплять иммунную систему. Помочь в этом могут овощи семейства крестоцветных, которые содержат все необходимые вещества. О пяти подобных овощах - ниже.

Белокочанная капуста. Содержит множество полезных элементов, но при этом низкокалорийна. Позволяет улучшить пищеварение, устраняет реакции, вызванные ревматизмом.

Брокколи. Этот овощ борется с раком, поддерживает нервную систему в нормальном состоянии, стабилизирует давление. Также продукт укрепляет иммунитет благодаря витамину С.