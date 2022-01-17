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Пять полезных для укрепления иммунитета зимой овощей

Их перечисляет диетолог
Диетолог Нагехан Афшар подчёркивает, что в зимний период особенно полезными для здоровья считаются крестоцветные овощи. Подробнее - в материале.
Пять полезных для укрепления иммунитета зимой овощей

Зимой важно укреплять иммунную систему. Помочь в этом могут овощи семейства крестоцветных, которые содержат все необходимые вещества. О пяти подобных овощах - ниже.

  1. Белокочанная капуста. Содержит множество полезных элементов, но при этом низкокалорийна. Позволяет улучшить пищеварение, устраняет реакции, вызванные ревматизмом.
  1. Брокколи. Этот овощ борется с раком, поддерживает нервную систему в нормальном состоянии, стабилизирует давление. Также продукт укрепляет иммунитет благодаря витамину С.
  1. Цветная капуста. Такая капуста помогает бороться с раком молочной железы у женщин, при этом она отличается низкокалорийностью. Также благодаря этому продукту у человека повышается сексуальная активность.
Пять полезных для укрепления иммунитета зимой овощей
  1. Редька. Позволяет защитить организм от онкологических и метаболических заболеваний благодаря глюкозинолатным соединениям. Также овощ содержит большое количество витаминов группы B, витамина С, фолиевой кислоты, калия, магния.
  1. Свёкла. Обеспечивает защиту от метаболических заболеваний, болезней сердца, снижает давление. К тому же в свёкле содержится много витаминов и минералов, клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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