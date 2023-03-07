Пять положительных эффектов льняного семени для здоровья

Пять положительных эффектов льняного семени для здоровьяНо некоторым людям нужно быть осторожными с этим продуктом
Если вы добавите в свой рацион льняное семя, то сможете улучшить общее состояние здоровья. Известно, что этот продукт положительно влияет на пищеварение и на мышление, снижает риск развития заболеваний. И это лишь некоторые из его преимуществ.
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Льняное семя представляет собой семена растения, которое известно также как Linum usitatissimum. Употреблять можно как целое, так и молотое семя. Причём и в том, и в другое случае оно будет полезно для организма. Хотя эксперты утверждают, что чуть полезнее всё-таки молотое. Связано это с тем, что усваивается организмом оно лучше.
Итак, вот какие преимущества для здоровья вы получаете при употреблении льняного семени.
Большое количество клетчатки. В одной столовой ложке цельных льняных семян - почти 3 г клетчатки, а это 11% суточной нормы. В среднем, как отмечает Американская кардиологическая ассоциация, нужно получать 25-30 г клетчатки в день.
Много омега-3 жирных кислот. В частности, в семенах льна можно найти много альфа-линоленовой кислоты. Причём получают её только из пищи, так как организм сам её не производит. Научные исследования также доказывают, что благодаря потреблению омега-3 уменьшается воспаление в организме и снижается риск развития хронических заболеваний.
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Улучшение здоровья сердца. Есть убедительные научные доказательства того, что альфа-линоленовая кислота в составе льняного семени снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, исследования демонстрируют, что за счёт потребления льняного семени можно снизить уровень холестерина в крови и артериальное давление.
Помощь в пищеварении. Семена льна - это естественное слабительное. Поэтому они помогают при запорах и в целом улучшают процесс пищеварения. Также в научных исследованиях говорится, что благодаря употреблению льняного семени можно улучшить микрофлору кишечника и уменьшить количество Proteobacteria и Porphyromonadaceae, которые связывают с алкогольной болезнью печени.
Контроль веса. За счёт клетчатки, которая входит в состав льна, вы будете дольше ощущать себя сытым дольше. Ещё вам будет легче держать под контролем вес при употреблении льняного семени.
Но вам нужно также быть готовым и к побочным эффектам употребления семян льна. Это уменьшение усвоения определённых минералов (цинк, магний, кальций, железо, медь) и проблемы с пищеварением (вздутие живота, газообразование, боль в животе).
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