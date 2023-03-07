Пять положительных эффектов льняного семени для здоровья

Льняное семя представляет собой семена растения, которое известно также как Linum usitatissimum. Употреблять можно как целое, так и молотое семя. Причём и в том, и в другое случае оно будет полезно для организма. Хотя эксперты утверждают, что чуть полезнее всё-таки молотое. Связано это с тем, что усваивается организмом оно лучше.

Итак, вот какие преимущества для здоровья вы получаете при употреблении льняного семени.