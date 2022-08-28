Пять причин есть соевые продукты регулярно

Пять причин есть соевые продукты регулярноИх перечислили диетологи
По словам диетолога и основателя The Age-Defying Dietitian Кэтрин Пайпер, в многочисленных исследованиях говорится, что в день безопасной дозой соевого белка считается 25 г. К тому же в сое много клетчатки, белка, витаминов группы B. Она также положительно влияет на людей, страдающих диабетом и болезнями сердца, а также на женщин в период менопаузы. Вот какие ещё пять преимуществ для здоровья вы получите, если станете есть соевые продукты.
Снижение веса. Благодаря сое вы получаете много белка, который играет ключевую роль в восстановлении и наращивании мышц. При этом чем больше ваши мышцы, тем больше калорий вы сможете сжечь и тем меньше жира будет в вашем теле. Кроме того, белок помогает насытиться на длительное время. Как отмечает врач-диетолог и основатель Nutrition Now Counseling Лорен Манакер, соя может положительно влиять на резистентность к инсулину, метаболизм жирных кислот и другие процессы, связанные с набором веса. Также в одном из исследований, опубликованных в «Международном журнале медицинских наук», учёные обнаружили, что люди с ожирением при регулярном употреблении соевого белка смогли снизить массу тела, жировую массу, показатели холестерина.
Поддержание здоровья сердца. Тоби Амидор, входящий в состав медицинского совета Eatthis.com, говорит, что соя способна снизить уровень холестерина и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это доказывает исследование 2019 года, согласно которому у взрослых соевый белок уменьшил показатели «плохого» холестерина на 3-4 процента.
Снижение риска развития повышенного давления и воспаления. Из-за хронического слабовыраженного воспаления у человека может возникнуть высокое кровяное давление. Оба этих фактора влияют также на образование бляшек в артериях. Эти бляшки могут отрываться и способствовать образованию тромбов. В итоге всё это может привести к инсультам и инфарктам.
Укрепление костей. В состав соевых продуктов входят изофлавоны. Эти вещества улучшают минеральную плотность костей и защищают их от потери костной массы. Благодаря этому снижается риск развития остеопороза. Кроме того, изофлавонов в соевых продуктах содержится больше, чем в других видах пищи, подчёркивает Манакер.
Защита от рака молочной железы. Клиника Майо отмечает, что на самом деле умеренные дозы соевых продуктов (до двух порций тофу, соевого молока либо эдамаме в день) не способствуют повышению вероятности развития рака молочной железы. Более того, в научной работе, опубликованной в Cancer, говорится, что изофлавон в составе сои снижает смертность как от рака молочной железы, так и от всех причин в целом. Помимо этого, работа, которая была в 2022 году опубликовано Американской ассоциацией исследований рака, продемонстрировала, что соя может защитить молодых девушек от развития рака груди в будущем.
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