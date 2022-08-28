Пять причин есть соевые продукты регулярно

Снижение веса. Благодаря сое вы получаете много белка, который играет ключевую роль в восстановлении и наращивании мышц. При этом чем больше ваши мышцы, тем больше калорий вы сможете сжечь и тем меньше жира будет в вашем теле. Кроме того, белок помогает насытиться на длительное время. Как отмечает врач-диетолог и основатель Nutrition Now Counseling Лорен Манакер, соя может положительно влиять на резистентность к инсулину, метаболизм жирных кислот и другие процессы, связанные с набором веса. Также в одном из исследований, опубликованных в «Международном журнале медицинских наук», учёные обнаружили, что люди с ожирением при регулярном употреблении соевого белка смогли снизить массу тела, жировую массу, показатели холестерина.