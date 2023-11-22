Пять причин, почему из-за изменения климата многие начнут пить больше алкоголя

Учёные выделили пять способов, при помощи которых изменение климата может увеличить потребление алкоголя людьми.

Нанесение вреда психическому здоровью. У людей с психическими расстройствами гораздо выше риск возникновения болезней, связанных с употреблением психоактивных веществ. Увеличение количества и характера экстремальных явлений, связанных с изменением климата, увеличивает риски для психического здоровья. Так, сильная жара связана с увеличением уровня стресса у населения. При такой погоде всё больше людей обращаются в отделения неотложной помощи из-за психических проблем, в том числе связанных с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Кроме того, депрессия, тревога, стрессовое расстройство и другие проблемы часто возникают при экстремальных погодных явлениях.

Усиление беспокойства. Люди всё сильнее начинают переживать по поводу того, что произойдёт, если изменение климата на остановить. Однако исследования показывают, что глобальное потепление вызывает сложные эмоциональные реакции, особенно у детей. Эти реакции включают чувство беспокойства, страх, тревогу, вину, гнев, беспомощность, грусть. Известно, что грусть связана с длительным употреблением табака и повышает вероятность рецидива употребления психоактивных веществ.