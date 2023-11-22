Пять причин, почему из-за изменения климата многие начнут пить больше алкоголя

Пять причин, почему из-за изменения климата многие начнут пить больше алкоголяГлобальное потепление повлияет на все аспекты здоровья людей
Всё чаще мы начинаем сталкиваться с экстремальными погодными явлениями. То есть с засухами, ураганами, наводнениями, лесными пожарами. Безусловно, это всё сказывается на психическом здоровье людей.
Учёные выделили пять способов, при помощи которых изменение климата может увеличить потребление алкоголя людьми.
Нанесение вреда психическому здоровью. У людей с психическими расстройствами гораздо выше риск возникновения болезней, связанных с употреблением психоактивных веществ. Увеличение количества и характера экстремальных явлений, связанных с изменением климата, увеличивает риски для психического здоровья. Так, сильная жара связана с увеличением уровня стресса у населения. При такой погоде всё больше людей обращаются в отделения неотложной помощи из-за психических проблем, в том числе связанных с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Кроме того, депрессия, тревога, стрессовое расстройство и другие проблемы часто возникают при экстремальных погодных явлениях.
Усиление беспокойства. Люди всё сильнее начинают переживать по поводу того, что произойдёт, если изменение климата на остановить. Однако исследования показывают, что глобальное потепление вызывает сложные эмоциональные реакции, особенно у детей. Эти реакции включают чувство беспокойства, страх, тревогу, вину, гнев, беспомощность, грусть. Известно, что грусть связана с длительным употреблением табака и повышает вероятность рецидива употребления психоактивных веществ.
Физические травмы. Ожоги, порезы, отравление дымом, инфекции, связанные с наводнениями, увеличивают вероятность употребления вредных веществ. Объясняется отчасти это тем, что эти травмы могут привести к стрессу, длительному лечению, инвалидности.
Изменения в повседневной жизни. Ураган или наводнение может полностью разрушить жизнь человека. Для того чтобы с этим справиться, человек может начать выпивать. Также известно, что высокие температуры воздуха нарушают сон, ухудшают успеваемость, снижают физическую активность, способствуют проявлению агрессивного поведения и негативных высказываний.
Дестабилизация сообществ. Из-за изменений климата люди сталкиваются с повреждением инфраструктуры, потерей урожая, закрытием школ, бездомностью, эвакуацией. Это всё вызывает краткосрочный и долгосрочный стресс.
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