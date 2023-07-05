Фитнес и здоровье
07:51, 05 июля 2023
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Пять причин, почему пить в самолёте алкоголь – опасно

Существует несколько серьёзных рисков для здоровья

Во время отпуска многим из нас хочется побаловать себя алкогольным напитков во время полёта в самолёте. Однако эксперт Мартин Престон предупредил, что это может быть не очень хорошей идеей.

Мартин Престон, специалист по зависимостям в частной реабилитационной клинике Delamere, назвал пять рисков, связанных с употреблением алкоголя в самолёте.

Вы будете чувствовать себя пьянее, чем обычно. Объясняется это тем, что алкоголь всасывается в кровь быстрее из-за давления в салоне самолёта и более низкого уровня кислорода в крови.

Обезвоживание. Вы можете быстро столкнуться с обезвоживанием, так как воздух в самолёте очень сухой. При обезвоживании с мочегонным эффектом вы также можете испытать головокружение, вялость или даже упасть в обморок.

Пять причин, почему пить в самолёте алкоголь – опасно
The Irish News

Спутанность сознания. В самолёте воздух отличается низким содержанием кислорода. Из-за этого вы можете ощущать вялость, сонливость. А когда вы усугубляете всё это приёмом алкоголя, вы можете столкнуться с усталостью или нарушению когнитивных способностей (работы мозга).

Нарушение сна. Алкоголь часто мешает человеку качественно спать.

Изменение поведения. После употребления алкоголя человек может начать говорить слишком громко, неуважительно относиться к другим пассажирам и членам экипажа, причинить вред кому-либо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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