Пять причин, почему пить в самолёте алкоголь – опасно

Мартин Престон, специалист по зависимостям в частной реабилитационной клинике Delamere, назвал пять рисков, связанных с употреблением алкоголя в самолёте.

Вы будете чувствовать себя пьянее, чем обычно. Объясняется это тем, что алкоголь всасывается в кровь быстрее из-за давления в салоне самолёта и более низкого уровня кислорода в крови.

Обезвоживание. Вы можете быстро столкнуться с обезвоживанием, так как воздух в самолёте очень сухой. При обезвоживании с мочегонным эффектом вы также можете испытать головокружение, вялость или даже упасть в обморок.