Пять причин, почему социальные сети могут довести до депрессии

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:02
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Пять причин, почему социальные сети могут довести до депрессииИх называет «Лайф»
Согласно исследованию учёных из Гарвардского университета, соцсети действительно могут стать причиной психических расстройств. Причём влияют так на людей определённые виды публикаций. О них - в материале.
В 2021 году, как пишет The Daily Mail, учёные провели анализ эмоционального состояния 5400 жителей Соединённых Штатов в возрасте старше 55 лет. Оказалось, что чем чаще они использовали соцсети, тем более депрессивными они становились. И действительно существуют в социальных сетях вещи, способные спровоцировать нервный срыв либо вогнать в депрессию.
- «Успешный успех». Многие любят похвастаться в социальных сетях своими достижениями.
- Вечный отдых. Если кто-либо уезжает на отдых, то обязательно публикует это в Instagram. Когда подобных фото в ленте слишком много, может возникнуть ложное ощущение, что все вокруг отдыхают, а один ты - нет.
- Мотивирующие послания. Нечто вроде «Выйди из зоны комфорта, ощути высокие вибрации, лови инсайт!» Однако на самом деле даже мало кто понимает, что это значит. Многим при этом нравится, что звучат фразы красиво и что они «мотивируют».
- «Дорого и богато». Соцсети создают иллюзию, что деньги и слава достаются легко. На самом деле над имиджем знаменитостей работает целая команда. Люди пытаются почувствовать себя успешными и расстраиваются, когда понимают, что не дотягивают до уровня звезды.
- Семейная жизнь без особых проблем. Такая картина совсем не похожа на реальную жизнь. Поэтому психологи советуют не огорчаться при осознании такого несоответствия. Кроме того, окажется полезным уменьшить количество времени, которое тратится на соцсети.
Источник: Лайф