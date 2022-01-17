Пять причин, почему социальные сети могут довести до депрессии

В 2021 году, как пишет The Daily Mail, учёные провели анализ эмоционального состояния 5400 жителей Соединённых Штатов в возрасте старше 55 лет. Оказалось, что чем чаще они использовали соцсети, тем более депрессивными они становились. И действительно существуют в социальных сетях вещи, способные спровоцировать нервный срыв либо вогнать в депрессию.

«Успешный успех». Многие любят похвастаться в социальных сетях своими достижениями.