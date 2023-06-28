Пять причин, почему у вас могут выпадать волосы

Считается, что в облысении играет роль гормон дигидротестостерон (ДГТ). В итоге это приводит к тому, что волосяные фолликулы сжимаются и перестают производить волосы.

Есть также очаговая алопеция, которая вызывает выпадение волос на голове, лице и других частях тела. Она считается уже аутоиммунным заболеванием.

Помимо этого, к выпадению волос могут привести гормональные изменения. Особенно во время менопаузы и беременности. У многих женщин начинают выпадать волосы после родов. Но всё это временно и проходит само по себе.