Пять причин, почему у вас могут выпадать волосы

Пять причин, почему у вас могут выпадать волосыИх перечислил врач
Выпадение волос может происходить по разным причинам. Одна из них - это генетика.
Считается, что в облысении играет роль гормон дигидротестостерон (ДГТ). В итоге это приводит к тому, что волосяные фолликулы сжимаются и перестают производить волосы.
Есть также очаговая алопеция, которая вызывает выпадение волос на голове, лице и других частях тела. Она считается уже аутоиммунным заболеванием.
Помимо этого, к выпадению волос могут привести гормональные изменения. Особенно во время менопаузы и беременности. У многих женщин начинают выпадать волосы после родов. Но всё это временно и проходит само по себе.
Наконец, способствовать выпадению волос могут стресс и диета, включающая слишком мало витаминов. Исправить это всё можно, если снизить уровень стресса и если придерживаться более здорового рациона.
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