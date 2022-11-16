Пять причин, почему вам после чашки кофе хочется спать

Кофе плохого качества. Из-за токсинов, которые выделяются плесенью, могут возникнуть усталость и головокружение. Понять, что в напитке есть токсины, можно по его странному запаху и по сильному горькому вкусу.

Организм теряет больше воды. Так как кофеин ускоряет обмен веществ и имеет мочегонный эффект, то при физических нагрузках всё это будет очень хорошо ощущаться. Поэтому во время занятий спортом, если вы любите пить кофе, не забывайте также пить больше воды.