Пять причин, почему здоровье кишечника важно для иммунитета

Вот несколько причин, почему вы должны серьёзно относиться к здоровью своего кишечника в сезон гриппа.

В кишечнике обитают триллионы организмов, и многие из них полезны. Микробы помогают предотвратить чрезмерный рост вредных бактерий. Для того чтобы микробиом был разнообразным, важно получать из еды достаточное количество клетчатки. По данным UCLA Health, в пищеварительном тракте находится большая часть человеческих клеток, составляющих вашу иммунную систему (около 70%).

Может быть сложно понять, здоровый ли у вас кишечный микробиом. У специалистов нет единого мнения по поводу того, как в норме должен выглядеть микробиом кишечника. Лучшее, что можно сказать по этому поводу, — в нём должно быть много разнообразных полезных бактерий, должен быть соблюдён правильный баланс между «хорошими» и «плохими» бактериями.