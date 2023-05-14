Пять привкусов во рту, которые указывают на проблемы со здоровьем

Аббас Канани, фармацевт из интернет-аптеки Chemistclick.co.uk, назвал пять привкусов, которые сигнализируют, что с вами что-то не так.

Горький привкус. Он может указывать на проблемы с печенью, желчным пузырём, на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Также он может быть вызван приёмом определённых лекарств. Данный привкус может сопровождаться рвотой, тошнотой, болью в животе, повышенной утомляемостью. Связан горький привкус может быть и с гормональными изменениями, плохим состоянием полости рта, стрессом.

Металлический привкус. Он может быть признаком заболевания полости рта, заболевания дёсен, диабета, болезни почек или печени. Наряду с этим привкусом у человека может ухудшиться восприятие вкусов или запахов, может измениться аппетит, появиться сухость во рту. Некоторые ощущают металлический привкус при изжоге, кислотном рефлюксе, расстройстве желудка.