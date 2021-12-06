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Пять привычек, связанных с кофе, которые ускоряют старение

Их перечисляет диетолог Лиза Московиц
Кофе может оказывать на организм как полезное, так и вредное воздействие. При этом некоторые «кофейные» привычки могут даже ускорить процесс старения организма. О них - в материале издания Al Arabiya.
Пять привычек, связанных с кофе, которые ускоряют старение

Как отмечает доктор Лиза Московиц, любители кофе часто имеют вредные привычки, из-за которых их организм стареет быстрее. Всего таких привычек пять.

  1. Пить кофе вместо завтрака. Завтрак - наиболее важный приём пищи за день. Если отказываться от него, то сам рацион окажется менее полезным для организма, а здоровье в пожилые годы будет хуже.
  1. Пить кофе с сахаром. Можно добавлять небольшое количество сахара, а вот злоупотребление этим веществом приведёт к набору веса, повышенной уязвимости к инфекциям и другим проблемам со здоровьем.
Пять привычек, связанных с кофе, которые ускоряют старение
  1. Пить кофе вместо воды. Это может привести к обезвоживанию. Надо сказать, что последнее негативно сказывается на усвоении питательных веществ, пищеварении, суставах, уровне энергии, состоянии кожи.
  1. Пить кофе перед сном. Если выпить чашку кофе прямо перед отходом ко сну, то полноценно отдохнуть не получится. А плохой сон или его недостаток отрицательно влияют на иммунитет, метаболизм, настроение, энергию и здоровье организма в целом.
  1. Добавлять в кофе искусственные подсластители. Подобные подсластители содержат вещества (сукралоза, аспартам), которые нарушают работу кишечника, негативно влияют на уровень инсулина и в целом на другие системы организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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