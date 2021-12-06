Пять привычек, связанных с кофе, которые ускоряют старение

Их перечисляет диетолог Лиза Московиц

Кофе может оказывать на организм как полезное, так и вредное воздействие. При этом некоторые «кофейные» привычки могут даже ускорить процесс старения организма. О них - в материале издания Al Arabiya.