Пять привычек, связанных с кофе, которые ускоряют старение

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Пять привычек, связанных с кофе, которые ускоряют старениеИх перечисляет диетолог Лиза Московиц
Кофе может оказывать на организм как полезное, так и вредное воздействие. При этом некоторые «кофейные» привычки могут даже ускорить процесс старения организма. О них - в материале издания Al Arabiya.
Как отмечает доктор Лиза Московиц, любители кофе часто имеют вредные привычки, из-за которых их организм стареет быстрее. Всего таких привычек пять.
- Пить кофе вместо завтрака. Завтрак - наиболее важный приём пищи за день. Если отказываться от него, то сам рацион окажется менее полезным для организма, а здоровье в пожилые годы будет хуже.
- Пить кофе с сахаром. Можно добавлять небольшое количество сахара, а вот злоупотребление этим веществом приведёт к набору веса, повышенной уязвимости к инфекциям и другим проблемам со здоровьем.
- Пить кофе вместо воды. Это может привести к обезвоживанию. Надо сказать, что последнее негативно сказывается на усвоении питательных веществ, пищеварении, суставах, уровне энергии, состоянии кожи.
- Пить кофе перед сном. Если выпить чашку кофе прямо перед отходом ко сну, то полноценно отдохнуть не получится. А плохой сон или его недостаток отрицательно влияют на иммунитет, метаболизм, настроение, энергию и здоровье организма в целом.
- Добавлять в кофе искусственные подсластители. Подобные подсластители содержат вещества (сукралоза, аспартам), которые нарушают работу кишечника, негативно влияют на уровень инсулина и в целом на другие системы организма.
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Источник: ИноСМИ