Пять привычек в еде, которые помогут быстро похудеть после 50 лет

Благодаря предотвращению скачков сахара в крови вы сможете легко достичь идеального веса после 50 лет. Вот какие привычки в этом помогут.

Включать 20-30 г белка в каждый приём пищи. Белок защищает от скачков сахара в крови и даёт сытость надолго. Также потребление белка поддерживает сухую мышечную ткань, от которой зависит ваш обмен веществ.

В начале трапезы ешьте некрахмалистые овощи, в которых много клетчатки. Клетчатка помогает замедлить пищеварение и стабилизировать сахар в крови. Исследования также показывают, что благодаря увеличению потребления клетчатки можно увеличить потерю веса.