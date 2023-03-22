Пять привычек в еде, которые разрушают ваше тело после 50 лет

После 50 лет тело начинает изменяться. По данным Medline Plus, в этом возрасте вы можете начать терять мышечную массу. А ещё вы станете быстрее набирать вес.

Специалисты предупреждают, что следующие пищевые привычки очень вредят здоровью в возрасте 50+.