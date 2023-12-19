Пять признаков, что у вас рак кишечника

Пять признаков, что у вас рак кишечникаПроверьте себя
Рак кишечника — один из самых распространённых видов рака в Великобритании. Лекарства от этой болезни не существует, поэтому так важно обнаружить её как можно раньше.
Анна, практикующий специалист по скринингу рака кишечника в Sandwell и West Birmingham NHS Trust, рассказала в TikTok о наиболее распространённых симптомах рака кишечника. Среди них — кровотечение из ануса и/или кровь в фекалиях, необъяснимые изменения в работе кишечника, необъяснимая потеря веса, сильная усталость без видимой причины, боль в животе или ощущение, что там находится уплотнение.
Кровь в фекалиях чаще всего возникает из-за геморроя. Но также это может быть признаком рака. Кровь из верхних отделов кишечника имеет тёмно-красный или чёрный цвет.
Изменение функционирования кишечника может включать более частое посещение туалета, жидкий стул, кровь в стуле.
60% людей с раком лёгких на момент постановки диагноза страдают от потери аппетита и значительного снижения веса, а у людей с раком верхних отделов желудочно-кишечного тракта (в том числе рака тонкой кишки) это число составляет 80%.
По данным Cancer Research UK, уплотнение при раке может ощущаться в заднем проходе или в животе, чаще с правой стороны.
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