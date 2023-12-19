Пять признаков, что у вас рак кишечника

Анна, практикующий специалист по скринингу рака кишечника в Sandwell и West Birmingham NHS Trust, рассказала в TikTok о наиболее распространённых симптомах рака кишечника. Среди них — кровотечение из ануса и/или кровь в фекалиях, необъяснимые изменения в работе кишечника, необъяснимая потеря веса, сильная усталость без видимой причины, боль в животе или ощущение, что там находится уплотнение.

Кровь в фекалиях чаще всего возникает из-за геморроя. Но также это может быть признаком рака. Кровь из верхних отделов кишечника имеет тёмно-красный или чёрный цвет.

Изменение функционирования кишечника может включать более частое посещение туалета, жидкий стул, кровь в стуле.