Пять признаков, что у вас развивается аутоиммунное заболевание

Сыпь. Эта сыпь может быть самой разной: она может шелушиться, напоминать псориаз, появляться время от времени или быть не проходить вообще. Если вы заметили, что сыпь никак не исчезает или уходит лишь на какое-то время, то проконсультируйтесь по этому поводу с врачом.