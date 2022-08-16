Пять признаков, что у вас в сосудах образовался тромб

Доктор медицинских наук и доцент кафедры медицины Университетской больницы Стейтен-Айленда Томас Гут объясняет, что чаще всего тромбы образуются, когда кровеносный сосуд повреждается и начинается свёртывание крови в области, где кровь плохо циркулирует. Иногда такие тромбы появляются, когда они вовсе не нужны. Например, при различных аутоиммунных заболеваниях, онкологии, инфекциях.

Больше всего подвержены риску образования тромбов люди, которые уже с ними сталкивались, а также люди с хроническими болезнями (гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, нарушения обмена веществ), пожилые люди. Сюда же относятся пациенты, пережившие рак, и те, кто принимает определённые гормоны.

Вот по каким симптомам легко понять, что у вас есть тромб.