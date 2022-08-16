Пять признаков, что у вас в сосудах образовался тромб

Пять признаков, что у вас в сосудах образовался тромбОбратитесь к врачу, если заметите какой-то из них
Доктор медицинских наук и доцент кафедры медицины Университетской больницы Стейтен-Айленда Томас Гут объясняет, что чаще всего тромбы образуются, когда кровеносный сосуд повреждается и начинается свёртывание крови в области, где кровь плохо циркулирует. Иногда такие тромбы появляются, когда они вовсе не нужны. Например, при различных аутоиммунных заболеваниях, онкологии, инфекциях.
Больше всего подвержены риску образования тромбов люди, которые уже с ними сталкивались, а также люди с хроническими болезнями (гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, нарушения обмена веществ), пожилые люди. Сюда же относятся пациенты, пережившие рак, и те, кто принимает определённые гормоны.
Вот по каким симптомам легко понять, что у вас есть тромб.
Внезапная одышка. Доктор Гут отмечает, что этот признак может указывать на то, что сгусток крови попал в лёгкие. Из-за этого создаётся большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это может даже привести к сердечной недостаточности.
Спазмы и отёк бедра после длительной поездки на машине. Если вы замечаете, что одно из бёдер после долгой поездки на автомобиле опухло или его сводит, то это может служить признаком наличия тромба в ноге.
Харканье кровью. В этом случае нужно сразу же вызывать скорую. Кашель с кровью говорит о том, что из-за тромба произошёл разрыв кровеносных сосудов.
Боль в области груди или изменение пульса. Если тромб движется по направлению к сердцу, то это обычно сопровождается сильной болью в груди либо затруднённым дыханием. Также у человека может неожиданно заболеть рука или плечо, а также измениться частота сердечных сокращений.
Боль в конечности или её покраснение. При наличии тромба боль, отёк либо покраснение могут появляться только в одной конечности и не затрагивать другую.
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