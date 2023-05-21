Пять признаков, что ваш мозг стареет быстрее, чем вы сами

Доктор Майк Бол перечислил пять тревожных признаков, что мозг стареет быстрее, чем сам человек. И на это обязательно нужно обращать внимание.

Вы теряете чувство равновесия. Согласно научным исследованиям, ощущение баланса начинает ухудшаться примерно в 50 лет. Трудности с балансировкой могут быть связаны с потерей мышечной массы, что можно предотвратить при помощи силовых тренировок. Однако сама потеря равновесия может указывать на то, что в вашем мозге происходят ещё какие-то изменения.

Проблемы с движением и с координацией. Вспомните, всё ли в порядке у вас с контролем движений или с выполнением «тонких действий». Как показывают данные Института передового опыта социального обеспечения, некоторые из типичных ранних признаков старческого слабоумия - это проблемы с координацией и распознаванием речи, дезориентация, проблемы с памятью, ухудшение коммуникативных навыков.