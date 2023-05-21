Пять признаков, что ваш мозг стареет быстрее, чем вы сами

Пять признаков, что ваш мозг стареет быстрее, чем вы самиПроверьте себя
Один из самых сложных аспектов старения - это ухудшение когнитивных функций. Исследования показывают, что способность понимать, рассуждать, а также память начинают снижаться, когда человек достигает 45 лет. При этом бывают случаи, когда мозг стареет слишком быстро и это уже выходит за рамки нормы.
Доктор Майк Бол перечислил пять тревожных признаков, что мозг стареет быстрее, чем сам человек. И на это обязательно нужно обращать внимание.
Вы теряете чувство равновесия. Согласно научным исследованиям, ощущение баланса начинает ухудшаться примерно в 50 лет. Трудности с балансировкой могут быть связаны с потерей мышечной массы, что можно предотвратить при помощи силовых тренировок. Однако сама потеря равновесия может указывать на то, что в вашем мозге происходят ещё какие-то изменения.
Проблемы с движением и с координацией. Вспомните, всё ли в порядке у вас с контролем движений или с выполнением «тонких действий». Как показывают данные Института передового опыта социального обеспечения, некоторые из типичных ранних признаков старческого слабоумия - это проблемы с координацией и распознаванием речи, дезориентация, проблемы с памятью, ухудшение коммуникативных навыков.
Вы забываете слова и/или теряете память. Время от времени забывать несколько слов вполне естественно. Но если вы замечаете, что это происходят чаще, чем должно быть, то, возможно, на это стоить обратить особое внимание.
Трудности с выполнением повседневных дел. Например, с уплатой налогов, счетов и т.п.
Перепады настроения. Необъяснимые изменения настроения могут быть признаком, о котором вам стоит поговорить с врачом.
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