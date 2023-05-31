Пять признаков недостатка витаминов: их нельзя игнорировать

Вот какие пять признаков указывают на то, что вам нужно изменить рацион или начать принимать пищевые добавки.

Сухая кожа. Она при этом ещё должна сопровождаться зудом и шелушением. Сухость кожи может быть вызвана недостатком витамина D в организме.

Язвы во рту. Они могут указывать на дефицит железа. О недостатке железа и витаминов группы В могут также свидетельствовать трещины в уголках рта.