Пять признаков недостатка витаминов: их нельзя игнорировать

Пять признаков недостатка витаминов: их нельзя игнорироватьИначе у вас возникнут тяжёлые осложнения
Чтобы хорошо функционировать, наше тело нуждается в витаминах и минералах. Мелисса Сновер, зарегистрированный диетолог и основатель Nourished, предупредила, что из-за дефицита определённых веществ у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Вот какие пять признаков указывают на то, что вам нужно изменить рацион или начать принимать пищевые добавки.
Сухая кожа. Она при этом ещё должна сопровождаться зудом и шелушением. Сухость кожи может быть вызвана недостатком витамина D в организме.
Язвы во рту. Они могут указывать на дефицит железа. О недостатке железа и витаминов группы В могут также свидетельствовать трещины в уголках рта.
Кровоточащие дёсны. Они могут быть предупреждающим признаком недостатка витамина С. Также человек может сталкиваться с частыми носовыми кровотечениями, легко образующимися синяками.
Выпадение волос. Усиленное выпадение может быть связано с дефицитом железа, биотина и цинка.
Боль в костях. Это может указывать на недостаток витамина D.
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