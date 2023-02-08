Пять проблем со здоровьем, которые обычно появляются после 50 лет

Определённые болезни, говорит доктор Ренука Типирнени, терапевт и доцент кафедры общей медицины Мичиганского университета, диагностируются чаще с 50 лет. Но вероятность развития этих болезней в целом зависит от целого ряда факторов, включая образ жизни, генетику, расу, национальность и т.п.

Вот пять самых распространённых проблем со здоровьем, которые возникают в 50 лет.