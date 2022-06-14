Пять проблем со здоровьем, которые возникают после отказа от электронных сигарет

Учёные из Intermountain Healthcare обнаружили, что даже спустя год после отказа от электронных сигарет многие люди страдают от ряда симптомов. Это затруднённое дыхание, спутанность сознания, расстройства настроения. При этом ранее таким пациентам был поставлен диагноз EVALI, то есть травма легких, связанная с использованием электронных сигарет или вейпингом.

Из всех пациентов только 38 процентов смогли отказаться от вейпинга. Всего же в исследовании участвовали 73 человека (средний возраст - 31 год, большинство из них также были мужского пола), которые проходили лечение в Intermountain Healthcare или University of Utah Health с июля 2020 года по август 2021 года.