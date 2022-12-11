Пять продуктов, из-за которых у вас появится хроническая усталость

Пять продуктов, из-за которых у вас появится хроническая усталостьВозможно, вам стоит от них отказаться
Усталость - вполне привычное состояние для многих из тех, кто ведёт активный образ жизни и не высыпается. Но есть также синдром хронической усталости, когда подобное состояние длится несколько месяцев. Исследования доказывают, что спровоцировать признаки этого синдрома могут определённые продукты.
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Если вы ощущаете себя уставшим постоянно уже в течение нескольких месяцев, то, возможно, у вас синдром хронической усталости. Данное состояние также может быть вызвано употреблением ряда продуктов.
Очень жирное мясо. Обычно в таком мясе много вредных жиров. Кроме того, исследования, опубликованные в Журнале питания и диетологии человека, подтверждают, что употребление вредного жира связано с признаками хронической усталости.
Рафинированный белый хлеб. Как правило, в нём мало клетчатки или может её вообще не быть. Учёные также полагают, что рацион с небольшим количеством клетчатки связан с синдромом хронической усталости. Лучше сделайте выбор в пользу цельнозернового хлеба.
Конфеты. В них много сахара. А если вы будете употреблять много углеводов, то будете ощущать сначала резкий подъём энергии, а потом её такой же стремительный спад. Лучше из сладкого выберите тёмный шоколад.
Газировки из кукурузного сиропа с большим количеством фруктозы. Научные исследования демонстрируют, что такие напитки имеют взаимосвязь с воспалением. А синдром хронической усталости отражает как раз слабовыраженное воспаление.
Алкоголь. Спиртные напитки обезвоживают организм. И если даже у вас нет синдрома хронической усталости, из-за недостатка воды вы можете ощущать себя очень утомлённым.
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