Пять продуктов, которые кажутся полезными, но при этом могут повысить кровяное давление

Диетолог Роб Хобсон назвал пять продуктов, от которых лучше держаться подальше, если вы опасаетесь повышения давления.

Ферментированные продукты. Например, это кимчи. Такая пища содержит много полезных кишечных бактерий. Однако в одной порции кимчи может быть до 2 г соли, то есть 33% дневной нормы. Это может привести к повышению артериального давления.

Оливки. Это ещё один продукт, богатый солью. Несмотря на то что они содержат мононенасыщенные жиры, они всё равно могут способствовать повышению кровяного давления.