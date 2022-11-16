Пять продуктов, которые нужно держать под рукой при болезни

Для того чтобы подготовить иммунную систему к встрече с инфекциями зимой, нужно соблюдать сбалансированную диету, принимать витамины, заниматься спортом, употреблять меньше алкоголя, высыпаться каждый день.

А вот какие продукты вам помогут в поддержании иммунитета при болезни.